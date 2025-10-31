На границе с Белоруссией погибли пять украинцев при случайном наезде на мины

Полиция выясняет обстоятельства двух подрывов автомобилей в пограничной зоне Житомирской области

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. В Житомирской области на севере Украины вблизи границы с Белоруссией пять человек погибли при случайном наезде на мины. Об этом сообщила региональная полиция.

"В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства двух подрывов автомобилей в пограничной зоне. 31 октября в лесных массивах на севере области в результате наезда транспортных средств на взрывные устройства погибли пять человек, еще трое - получили травмы", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным правоохранительных органов, два инцидента произошли в один день. В первом случае местные жители на автомобиле УАЗ двигались вдоль государственной границы для проведения запланированной вырубки леса. Водитель изменил маршрут и машина наткнулась на взрывное устройство. Позже поступила информация о наезде на мины автомобиля ЗИЛ, который вез лесопродукцию. "В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства событий", - добавили в полиции.