В Новой Москве горит несколько зданий на площади 200 кв. м

В ликвидации пожара задействованы 41 человек и 10 единиц техники

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пожар на площади 200 кв. м тушат в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: район Внуково, д. Пыхтино", - сообщили в столичном главке МЧС.

В настоящее время происходит горение группы одноэтажных выселенных зданий на общей площади 200 м . "Пожарные расчеты проводят работы по тушению. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в ведомстве.

