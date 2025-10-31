В Подмосковье иномарка столкнулась с локомотивом

В ДТП пострадал семилетний мальчик, его госпитализировали

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. ДТП с участием иномарки и локомотива произошло в Подмосковье, повреждения получил семилетний ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 2-м км автодороги Кашира - Малое Видное произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель-женщина 1956 г. р., управляя автомобилем марки Renault, при пересечении железнодорожных путей совершила столкновение с локомотивом", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП семилетний мальчик - пассажир легковушки, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.