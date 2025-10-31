Под Орлом в ДТП погибли шесть человек

Среди них есть ребенок

ОРЕЛ, 31 октября. /ТАСС/. В Свердловском районе Орловской области шесть человек, в том числе ребенок, погибли в аварии с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля на трассе Орел - Тамбов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим щебень, с последующим столкновением грузовика с легковым транспортным средством. Предварительно установлено, что в результате ДТП погибли шесть человек, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла около 20:25 мск на 31-м километре трассы Орел - Тамбов. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.