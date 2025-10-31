Для трех районов Липецкой области объявили опасность БПЛА

В Усманском, Добринском и Грязинском районах действует красный уровень угрозы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА объявлен для Усманского и Добринского районов Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Усманского и Добринского МР", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС добавили, что режим опасности атаки БПЛА объявлен также в Грязинском районе.

"Объявлен красный уровень - "Угроза атаки БПЛА" - для Грязинского МР", - говорится в сообщении.

Ранее на всей территории региона была объявлена воздушная опасность.

В новость внесена правка (22:51 мск) - добавлена информация об опасности атаки БПЛА в Грязинском районе.