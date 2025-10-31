Экс-главу налоговой службы Украины Насирова осудили на шесть лет

Украинский Высший антикоррупционный суд признал Романа Насирова виновным в злоупотреблении властью и лишил права занимать определенные должности в течение трех лет

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) приговорил к шести годам лишения свободы бывшего главу Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова. Об этом сообщает издание "Общественное. Новости".

По его данным, суд признал его виновным в злоупотреблении властью и лишил права занимать определенные должности в течение трех лет. Отмечается, что его сообщник Владимир Новиков получил четыре года тюрьмы с ограничением по должности. Суд решил взять обоих обвиняемых под стражу в зале суда до вступления приговора в законную силу.

Насиров возглавлял ГФС с 2015 по 2017 год, когда президентом Украины был Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Правоохранительные органы считают Насирова причастным к коррупционным схемам. Позже Насиров во время следствия пытался мобилизоваться в ВСУ. В начале апреля он мобилизовался в армию до вынесения приговора - на этапе судебных дебатов. Его адвокаты попросили остановить рассмотрение дела в связи с мобилизацией, при этом в 2026 году срок давности по его делу истекает. После того как эта информация распространилась в СМИ, ВСУ отменили приказ о зачислении Насирова на военную службу.