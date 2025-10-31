На Камчатке фиксируют повышенную сейсмоактивность на вулкане Безымянный

В течение суток возможен сход раскаленных лавин, отметили в региональном филиале Геофизической службы РАН

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Сейсмическая активность на вулкане Безымянный на Камчатке растет, в течение суток возможен сход с исполина раскаленных лавин. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмичность растет, количество сейсмособытий в районе вулкана - 60. В течение суток возможен сход раскаленных лавин", - рассказали в учреждении.

На исполине также фиксируются термальные аномалии, в настоящий момент вулкан закрыт для визуального наблюдения.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем один-два раза в год.