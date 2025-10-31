В Воронежской области сбили не менее четырех БПЛА

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны сбили над тремя муниципалитетами Воронежской области не менее четырех беспилотников. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО на территории трех муниципалитетов области были обнаружены и уничтожены уже не менее четырех беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.