В Ярославской области объявили беспилотную опасность
Редакция сайта ТАСС
01:02
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства региональной безопасности.
"На территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность! Если вы в помещении, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах, подвалах", - говорится в сообщении.