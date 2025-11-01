После оскорблений родителей погибшего при нападении собак ребенка завели дело

По данным СМИ, зоозащитники в одном из чатов предложили создать горючую смесь и поджечь поселок, в котором живут родители погибшего

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Унижение человеческого достоинства, совершенное в сети Интернет" возбуждено в Красноярске после оскорблений в чате родителей погибшего при нападении собак 10-летнего ребенка. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Журналисты Красноярского края написали обращение в СК РФ с просьбой проверить оскорбления в адрес родителей погибшего от укусов собак в Березовском районе региона 10-летнего мальчика. По данным СМИ, зоозащитники в одном из чатов предлагают создать горючую смесь и поджечь поселок, в котором живут родители погибшего ребенка.

"По поручению председателя СК России следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (унижение человеческого достоинства, совершенное в сети Интернет). <…> В настоящее время установлены трое жителей Красноярского края, являющиеся участниками чата. Они допрошены об обстоятельствах произошедшего", - сообщили в СК.

По версии следствия, жители Красноярского края в чате одного из мессенджеров вели переписку, в которой обсуждали ранее произошедшую гибель 10-летнего мальчика в результате нападения собак. "При обсуждении пользователи распространяли материалы оскорбительного характера в адрес родителей погибшего ребенка. В рамках расследования будут проведены судебные экспертизы, а также дана оценка действиям иных лиц, совершавших противоправные действия", - пояснили в ведомстве.

Утром 25 октября в Березовском районе Красноярского края на 10-летнего мальчика напали бродячие собаки. Из-за укусов ребенок умер на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). 28 октября суд отправил под стражу председателя красноярской региональной организации защиты животных "Мой пес". Женщину обвиняют в том, что ее организация, имея заявки об агрессивных животных в Березовском районе, не приняла мер.