В Мордовии, Пензенской и Ульяновской областях отменили беспилотную опасность

Об этом сообщили в приложении МЧС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности снят на территориях Мордовии, Пензенской и Ульяновской областей. Об этом сообщается в приложении МЧС России и Telegram-канале губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

"На территории Республики Мордовия объявлен сигнал: "Отмена беспилотной опасности", - говорится в сообщении.

В приложении также сообщается, что беспилотная опасность отменена в Ульяновской области.

Кроме того, губернатор Олег Мельниченко проинформировал, что режим беспилотной опасности снят на территории Пензенской области.

"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал он в своем Telegram-канале.