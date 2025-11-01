Суд арестовал членов правления банка "Гарант-инвест"

Они обвиняются в махинациях с денежными средствами банка в размере 7 млрд рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал председателя совета директоров банка "Гарант-инвест" и президента ФПК "Гарант-инвест" Алексея Панфилова, его бывших заместителей Наталью Синельщикову (исполняла обязанности врио президента) и Олега Сорокина, бывшего председателя правления банка Игоря Касьянова, главного бухгалтера Наталью Багдашкину, обвиняемых в махинациях с денежными средствами банка в размере 7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Панфилову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и финансовой организации группой лиц по предварительному сговору). По этим же статьям обвиняются Синельщикова и Багдашкина. А Касьянову и Сорокину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год Панфилов разработал и привел в исполнение план об отправке в Банк России фальшивых отчетностей о финансовой деятельности банка, чтобы сохранить лицензию банка. Сотрудники банка формировали недостоверные документы о зачислении крупных сумм на счет банка, когда по факту никакие денежные средства в кассу банка не вносились. Бухгалтерская отчетность подписывалась Синельщиковой и Багдашкиной.

Также в материалах дела имеется анализ ГК "АСВ", который выявил вывод денежных средств в размере 55 млн рублей под видом цепочек операций клиентов банка.

Синельщикова признала вину, поэтому ей была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Панфилов и Багдашкина признали вину только в фальсификации финансовых документов - они находятся под домашним арестом. Сорокин и Касьянов находятся в СИЗО, вину в инкриминируемых им преступлениях не признают.