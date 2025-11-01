ТАСС: для экс-чиновника Минприроды Яковлева запросили 15 лет колонии

Также предлагается конфисковать в доход государства имущество на 3,31 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Алексей Яковлев © Минприроды России

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Прокурор в Златоустовском городском суде запросил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет задержанному в 2023 году сотрудниками ФСБ бывшему заместителю директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексею Яковлеву по делу о получении крупных взяток, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Представитель обвинения попросил Златоустовский городской суд отправить Яковлева на 15 лет в колонию строгого режима, взыскав с него 7 млн рублей штрафа. Также у Яковлева предлагается конфисковать в доход государства имущество на 3,31 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что, по данным гособвинения, Яковлев до Минприроды России работал директором нацпарка "Таганай" в Челябинской области. По версии силовиков, он ежемесячно получал от сменившей его Эльвины Новоселовой по 50 тыс. рублей, которые брались из премий сотрудников нацпарка. В общей сложности он получил от нее и замдиректора парка Евгения Пузанова 1,1 млн рублей. Еще 2,21 млн рублей достались ему от Ульяны Филипповой за право торговать сувенирами и едой на территории парка.

"Помимо этого, экс-директор передал в безвозмездное пользование транспортной компании в городе Златоусте Челябинской области мини-погрузчик, полученный по нацпроекту "Экология". Через два года технику вернули неисправной, и ее пришлось восстанавливать за 560 тыс. рублей", - добавил собеседник агентства.

Со ссылкой на правоохранительные органы 21 ноября 2023 года сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска избрал Яковлеву меру пресечения в виде содержания под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).