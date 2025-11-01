ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 110 БПЛА

В Шебекинскую ЦРБ обратилась еще одна пострадавшая при атаке дрона на коммерческое предприятие 30 октября

БЕЛГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали населенные пункты Белгородской области при помощи более 110 беспилотников и трех боеприпасов. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Александровка, Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Сурково совершены удары 25 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. Вчера в Шебекинскую ЦРБ обратилась еще одна пострадавшая при атаке дрона на коммерческое предприятие 30 октября. Женщине диагностировали баротравму, лечение продолжает амбулаторно", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

По Белгородскому району ВСУ выпустили девять БПЛА, поврежден корпус сельхозпредприятия и два частных дома, по Борисовскому району - два FPV-дрона, по Валуйскому округу - пять беспилотников, по Волоконовскому району - 42 беспилотника. Населенные пункты Грайворонского округа ВСУ атаковали с помощью 14 беспилотников и четырех боеприпасов.

По Губкинскому округу выпустили один БПЛА, по Красногвардейскому району - еще один беспилотник, в результате падения обломков на территории фермерского хозяйства повреждены хозпостройка и инфраструктурный объект. Новооскольский округ атакован с помощью четырех БПЛА самолетного типа, Старооскольский округ - десяти беспилотников самолетного типа, последствий нет.