В Полтавской области возник пожар на объекте газодобывающей отрасли

Огонь локализован, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на территории одного из объектов газодобывающей отрасли в Полтавской области Украины в результате ночных взрывов. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщила ГСЧС в Telegram-канале, для ликвидации возгорания привлекли 22 единицы техники, сейчас пожар локализован.

В ночь на 1 ноября в ряде регионов Украины, в том числе в Полтавской области, звучали сирены воздушной тревоги.