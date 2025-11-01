На Урале заочно арестовали бизнесмена Горбунова

Его обвиняют в вымогательстве

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Объявленный в розыск екатеринбургский бизнесмен Александр Горбунов заочно арестован по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения бизнесмену Александру Горбунову. Органами предварительного расследования Горбунов обвиняется в вымогательстве (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ). Поскольку обвиняемый находится в розыске, суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте фигуранта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

В правоохранительных органах ранее сообщали ТАСС, что Горбунов, по некоторым данным, находится в Аргентине.