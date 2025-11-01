ТАСС: сумму иска об изъятии ивановского оператора по вывозу ТКО увеличили

Она составила 5,7 млрд рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сумма иска к "Региональному оператору по обращению с ТКО" в Ивановской области, фактический руководитель которого арестован по делу о посредничестве во взяточничестве, увеличена на 500 млн рублей до 5,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Ивановской области суд рассматривает иск прокуратуры об обращении в доход государства ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)" Ивановской области. Изначально претензии были заявлены на сумму более 5 млрд рублей, сейчас они увеличены еще на 500 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что рассмотрение иска проходит в закрытом режиме.

По версии следствия, фактический руководитель ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО" договорился через посредника с первым заместителем начальника департамента ЖКХ Ивановской области о передаче взятки за общее покровительство и попустительство в интересах компании при обращении с ТКО, а также невнесении изменений в территориальную схему обращения с отходами. Для этого родственников чиновника фиктивно трудоустроили в коммерческие организации, подконтрольные фактическому руководителю регоператора.

Установлено, что с августа 2021 года по февраль 2025 года фактический владелец ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО" передавал одному из руководителей департамента ЖКХ Ивановской области незаконное вознаграждение за общее покровительство. При этом взятка передавалась путем выплаты зарплаты родственникам чиновника, фиктивно трудоустроенным в организацию и подконтрольные ей компании. Общая сумма незаконного вознаграждения составила более 3 млн рублей.