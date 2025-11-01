NY Post: два самолета столкнулись при рулежке в аэропорту Нью-Йорка

Пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

Аэропорт Ла-Гуардия © REUTERS/ Shannon Stapleton, архив

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Два пассажирских самолета столкнулись при рулежке в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, никто не пострадал. Об этом сообщила газета New York Post.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Самолет компании United Airlines, прилетевший из Флориды, двигался к телескопическому трапу по рулежной дорожке и по неустановленной причине сблизился с другим бортом того же перевозчика, "подрезав хвост" воздушного судна своим крылом.

Второй борт в момент инцидента был неподвижен, он дожидался буксировки к взлетно-посадочной полосе для вылета в Хьюстон. "Мы почувствовали удар во время рулежки, но мы не знали, что причиной было столкновение с другим самолетом, пока нам об этом не сказал командир", - заявил изданию один из пассажиров самолета, прилетевшего из Флориды.

На борту обоих самолетов находились почти 350 человек. Суда были отбуксированы к телескопическим трапам, пассажиров и экипаж высадили с обоих бортов. Специалисты изучают, насколько серьезные повреждения мог получить самолет с "подрезанным хвостом".

Как отмечает издание, инцидент произошел на фоне сильных задержек в аэропорту Ла-Гуардия. Они были вызваны прежде всего сильными ветрами, порывы которых достигали 70 км/ч, но также могут объясняться нехваткой персонала из-за продолжающегося шатдауна в США.