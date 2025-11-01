С директора тюменского госучреждения взыскали свыше 11 млн рублей

Обвиняемый не смог подтвердить законность источников денежных средств

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Тюмени взыскал более 11 млн рублей неподтвержденных доходов с директора государственного автономного учреждения Тюменской области по иску прокурора. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В Тюмени по иску прокурора суд взыскал с директора госучреждения неподтвержденные доходы на сумму 11,3 млн рублей", - говорится в сообщении

Сотрудники прокуратуры установили, что в 2023 году на банковский счет директора госучреждения поступила сумма, превышающая совокупный доход должностного лица и его супруги за отчетный 2023 год и предшествующие два года. Обвиняемый не смог подтвердить законность источников денежных средств, в связи с чем вся сумма взыскана в доход Российской Федерации. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.