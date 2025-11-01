Против экономиста Иноземцева завели дело о нарушении закона об иноагентах

В нарушение требований законодательства на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга он продолжил распространение своих материалов без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом

Владислав Иноземцев © Максим Шеметов/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении экономиста Владислава Иноземцева (признан в РФ иноагентом) за нарушение требований закона об иностранных агентах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Там отметили, что признанный иностранным агентом Иноземцев, будучи дважды привлеченным в течение одного года к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, в нарушение требований законодательства РФ на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга, доступных для просмотра неограниченному кругу лиц, продолжил распространение своих материалов без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом. "В этой связи по материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении 57-летнего Владислава Иноземцева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что ход и результаты расследования дела взяла под контроль прокуратура Московской области. Иноземцев внесен в реестр иностранных агентов 26 мая 2023 года.