В Петербурге задержали подростка за попытку поджечь автомобили полиции

Незнакомец перевел ему 2 500 рублей на покупку бензина и заставил совершить поджог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала 13-летнего подростка, который пытался поджечь ее служебные автомобили у отдела в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"31 октября около одного из отделов полиции в Красногвардейском районе стражами порядка был задержан 13-летний подросток, пытавшийся поджечь служебные автомобили. Несовершеннолетний был доставлен в отдел полиции и затем передан в следственные органы СК России, которыми возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)", - говорится в сообщении.

По словам задержанного, ранее он познакомился в интернете с девочкой, а спустя некоторое время в их виртуальное общение вмешался неизвестный, который представился сотрудником спецслужбы и сообщил, что его новая подруга - гражданка Украины. "Угрожая школьнику, что за такое общение ему и его родным грозит уголовная ответственность, он начал вымогать у него денежные средства, которых у подростка не оказалось. Тогда незнакомец перевел ему 2 500 рублей на покупку бензина и заставил совершить поджог полицейских автомобилей", - рассказали в ГУ МВД.