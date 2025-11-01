В Омской области загорелась станция техобслуживания

Пострадали два человека

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Пожар возник на станции технического обслуживания (СТО) в поселке Новоомский Омской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пострадали два человека.

"В 13:12 (10:12 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о пожаре в п. Новоомский. Горит СТО. Пострадали два человека, мужчина и женщина (ожоги). Информация оперативная, подлежит уточнению", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что в тушении участвуют 26 человек и 6 единиц техники. В 11:04 мск было ликвидировано открытое горение.