Главе курской стройфирмы запросили четыре года по делу о фортификациях

Речь идет о Виталии Синьговском

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Прокурор в Ленинском районном суде Курска запросил четыре года общего режима и штраф в 800 тыс. рублей главе строительной компании "Сиэми" Виталию Синьговскому по делу о растрате при строительстве фортификаций в Курской области, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По данным следствия, глава ООО "Сиэми" Виталий Синьговский за 5% от суммы договора контролировал процесс обналичивания денежных средств по предложению экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, обвиняемая по данному делу в обналичивании и присвоении бюджетных средств, сообщала Синьговскому реквизиты юридических лиц и суммы, которые нужно было перевести для обналичивания. Тот в свою очередь сообщал полученную информацию Васильеву, который руководил процессом перевода денежных средств.

"Прошу суд признать Синьговского Виталия Игоревича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей и ограничением свободы сроком один год", - сказал прокурор в ходе судебного заседания.

Адвокат отметил, что запрашиваемый срок наказания "чрезмерно суровый". "Прошу суд назначить наказание в виде меньшего количества лет лишения свободы", - сказал он.

Сам Синьговский, обвиняемый в хищении и растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, раскаялся в содеянном преступлении и попросил суд назначить минимальную меру наказания.