В Химках после падения с крыши погиб рабочий

Еще один человек пострадал

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Один рабочий погиб на месте и еще один получил травмы при падении с крыши жилой пятиэтажки в Химках, сообщает областная прокуратура.

"Около 12 часов дня 31 октября 2025 года двое работников, выполняя работы по установке снегозадержателей на кровле 5-этажного многоквартирного дома на проспекте Мира, сорвались с крыши. В результате один мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, другой в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение", - сказали в прокуратуре.

По факту случившегося областное управление СК РФ возбудило дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).