На Урале арестовали обвиняемого в убийстве матери

Ее тело без головы нашли в лесопарке

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 30 декабря мужчину, обвиняемого в убийстве матери - ее тело без головы нашли в лесопарке в Екатеринбурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Кувончбеку Темирганиеву. Органами предварительного расследования он обвиняется в убийстве матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ). <…> Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 30 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ по региону, молодой человек указал на местонахождение отчлененной головы и личных вещей убитой - они находились в пакете в этом же лесопарке. По предварительным данным, убийство матери подозреваемый совершил на почве неприязненных отношений. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что злоумышленника задержали по месту жительства, он был уверен, что полиция его не вычислит.