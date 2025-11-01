На крупнейшем в Нью-Мексико НПЗ произошел взрыв

Пострадали три человека

Редакция сайта ТАСС

Момент взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Navajo Refinery в Нью-Мексико © ТАСС/ X/ Donato Yaakov Secchi

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. При взрыве и последующем пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Navajo Refinery, который считается крупнейшим в штате Нью-Мексико, пострадали три человека. Об этом сообщили местная полиция и владеющая предприятием компания HF Sinclair.

Полицейский департамент города Артижа в соцсетях указал, что 31 октября получил сигнал о взрыве на НПЗ. По информации полицейских, с места взрыва начал идти "густой дым, который распространился по части города". Прибывшие на место экстренные службы впоследствии "успешно ликвидировали чрезвычайную ситуацию".

Как заявила представитель владеющей предприятием компании HF Sinclair Корин Смит местной газете Albuquerque Journal, после взрыва и пожара "трех человек увезли с объекта для оказания им медицинской помощи".

На сайте HF Sinclair указано, что этот завод перерабатывает 100 тыс. баррелей нефти в сутки, что делает его крупнейшим в Нью-Мексико. Завод поставляет нефть на юго-запад США.