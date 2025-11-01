В Харькове сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и силой затащили в автобус

Издание "Страна" опубликовала видео, на котором группа людей ведет человека к микроавтобусу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Cотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в Харькове на микроавтобусе сбили велосипедиста, а после этого вынудили его сесть в свою машину. Об этом сообщает издание "Страна".

"В Харькове сотрудники ТЦК сбили велосипедиста микроавтобусом. После наезда военкомы с гражданскими затащили его в авто", - пишет издание.

"Страна" вместе с сообщением также опубликовала видео, на котором группа людей силой ведет человека к микроавтобусу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.