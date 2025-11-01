В Новосибирске при падении дерева на монументе Славы пострадали два человека

Их доставили в больницу

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Пожилые мужчина и женщина пострадали в результате падения дерева из-за сильного ветра на монументе Славы в Новосибирске. Их доставили в больницу, сообщила региональная прокуратура.

"Около 17:00 [13:00 мск] произошло падение дерева на территории монумента Славы. В результате падения пострадала женщина, она госпитализирована", - сказали в прокуратуре, отметив, что также пострадал пожилой мужчина.

Прокуратура даст принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев. Ранее в Новосибирской области было объявлено штормовое предупреждение, прогнозировались дожди, переходящие в снег, усиление ветра до 25 м/с.