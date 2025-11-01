Во Вьетнаме из-за наводнений погибли 28 человек

Еще шесть пропали без вести

Обстановка во Вьетнаме после наводнения

ХАНОЙ, 1 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 28 человек погибли, 6 пропали без вести из-за проливных дождей и наводнения в центральной части Вьетнама. Об этом сообщил департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама.

По данным ведомства, большинство жертв зарегистрировано в городах Хюэ (12 человек) и Дананг (11 человек). Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, многие из которых в результате наводнений и оползней оказались разрушенными и затопленными.

Порядка 80 участков на автомагистралях по всему центральному региону остаются заблокированными из-за оползней. Чрезвычайные службы прилагают усилия по их расчистке. В общей сложности 245 тыс. жителей центра страны остаются без электричества в результате последствий стихии.

Непрекращающиеся с 25 октября дожди и наводнения в центральной части Вьетнама нанесли серьезный ущерб, затопив и повредив свыше 128 тыс. жилых домов и зданий, порядка 4,9 тыс. га посевных площадей, занятых рисом и другими сельскохозяйственными культурами, и еще свыше 790 га фруктовых плантаций. В результате наводнения погибли 17,7 тыс. голов крупного рогатого скота и птицы.

Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама сообщил, что сильные дожди в центре страны продолжатся до ночи 4 ноября, что угрожает новыми наводнениями.