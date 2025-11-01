Генпрокуратура направила в суд дело о растрате 7,5 млрд рублей "Роснано"

Речь идет о деле против бывшего руководящего сотрудника компании "Крокус Наноэлектроника" Алексея Кушнарева

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководящего сотрудника компании "Роснано" Алексея Кушнарева о растрате 7,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщило в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Кушнарева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с апреля 2013 по март 2021-го Юрий Удальцов, в разные годы занимавший руководящие должности в АО "Роснано", и Андрей Кушнарев, являясь управляющим директором по инвестиционной деятельности в корпорации и гендиректором ООО "Крокус наноэлектроника", в составе организованной группы растратили вверенные Удальцову денежные средства АО "Роснано" на сумму более чем 7,5 млрд рублей.

По данным следствия, эти средства предназначались для реализации инвестиционного проекта "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России". При этом они не имели намерения обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий и достоверно знали, что возглавляемая Кушнаревым компания фактически не сможет реализовать проект.

Расследование проводилось следственным департаментом МВД России. Уголовное дело будет рассматривать Гагаринский районный суд Москвы. Кушнарев находится под стражей.

Удальцов объявлен в международный розыск.