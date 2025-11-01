В Псковской области военнослужащего осудили за дезертирство

Мужчине дали шесть лет колонии строгого режима

ПСКОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Псковский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по делу о дезертирстве. Его приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима, сообщили в группе суда во "ВКонтакте".

"Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации или военного положения - прим. ТАСС), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

По данным суда, 17 сентября 2024 года мужчина с целью уклониться от прохождения военной службы в период мобилизации без уважительных причин не прибыл в войсковую часть к установленному регламентом сроку. Он проводил время по своему усмотрению до 18 августа 2025 года, пока не был обнаружен в Великом Новгороде сотрудниками МВД.

Во время судебного заседания подсудимый признал обстоятельства дела, не согласившись с квалификацией преступления.