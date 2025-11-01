Экс-депутата думы Ставрополья приговорили к шести годам за мошенничество

По данным пресс-службы прокуратуры Ставропольского края, его сообщниками были два жителя Москвы

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Бывшего депутата думы Ставропольского края и двух его сообщников приговорили к срокам от трех до шести лет лишения свободы за покушение на мошенничество. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда бывшему депутату назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 350 тыс. рублей, его подельникам - от 3 до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Бывший депутат признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество в особо крупном размере), двое его сообщников - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По данным пресс-службы прокуратуры Ставрополья, сообщниками экс-депутата были двое жителей Москвы. Они ввели в заблуждение жителя Ставрополя, сообщив, что за 50 млн рублей могут помочь в прекращении уголовного преследования в отношении его близкого родственника. "Кроме того, бывший депутат совершил хищение 2,5 млн рублей у участника специальной военной операции под предлогом их передачи третьему лицу в долг под проценты, однако фактически денежные средства присвоил и воспользовался ими по своему усмотрению", - пояснили в прокуратуре края.

В следственном управлении отметили, что решить вопрос с уголовным преследованием мужчины предложили сыну арестованного местного чиновника. Тот заранее обратился в правоохранительные органы с заявлением. В итоге депутат был задержан в июле 2024 года сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю при передаче денег в одном из ресторанов города.

Ранее в отношении всех троих сообщников была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ходатайству следователя на имущество и денежные средства фигурантов наложен арест.