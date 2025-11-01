СК завершил расследование дела в отношении журналистки "Дождя" Котрикадзе

Уголовное дело передали для направления в суд

Редакция сайта ТАСС

Екатерина Котрикадзе © Владимир Родионов/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ в отношении ведущей телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Екатерины Котрикадзе. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело передано для направления в суд.

Котрикадзе работала на российском телевидении с 2003 года. С сентября 2020-го является руководителем информационной службы и ведущей телеканала "Дождь". 28 октября 2022 года Минюст России внес ее в список иноагентов. В июле текущего года в ГСУ СК России по Москве сообщили, что на Котрикадзе и еще двух журналистов "Дождя" - Валерию Ратникову (признана в РФ иноагентом) и Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) - возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).