В Орловской области завели дела на сотрудников департамента сельского хозяйства

Ущерб бюджету региона превысил 14 млн рублей

ОРЕЛ, 1 ноября. /ТАСС/. В Орловской области завели три уголовных дела о халатности против сотрудников департамента сельского хозяйства. Ущерб региональному бюджету от действий подозреваемых превысил 14 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении ответственных должностных лиц регионального департамента сельского хозяйства возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Орловской области, с 2023 по 2025 год трое подозреваемых при рассмотрении заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат одному из местных производителей не приняли меры для отказа в предоставлении субсидий. "Они выдавали положительные заключения, таким образом, юридическое лицо незаконно получило из регионального бюджета субсидии в общей сумме более 14 млн рублей", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, юридическое лицо не могло получать бюджетную субсидию. "Его единственным участником является акционерное общество, 99% акций которого принадлежит компании, зарегистрированной в государстве, включенном в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование уголовных дел находится на контроле надзорного ведомства региона.