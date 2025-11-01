Машинисту электропоезда предъявили обвинение в вовлечении подростков в зацепинг

Фигурант в том числе координировал встречи группы несовершеннолетних на территории железнодорожных платформ, сообщили в СК

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи СК предъявили обвинение машинисту электропоезда, вовлекавшего несовершеннолетних в занятие зацепингом в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении машиниста электропоезда, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни двух или более несовершеннолетних, совершенное публично в информационно-телекоммуникационной сети Интернет)", - говорится в сообщении.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками отдела криминалистики Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выявлено, что мужчиной 1998 года рождения, являющимся действующим машинистом электропоезда, систематически совершались действия по вовлечению несовершеннолетних в занятие зацепингом. Фигурант, будучи администратором закрытого канала в одном из мессенджеров и владельцем аккаунта в социальной сети, регулярно размещал видеоролики, содержащие массовые обращения к подросткам с предложением заниматься зацепингом, а также координировал встречи группы несовершеннолетних на территории железнодорожных платформ.

Также установлено, что летом 2025 года машинист вступил в переписку с одним из несовершеннолетних пользователей, убедив его совершить поездку на внешней стороне электропоезда. Мужчина сообщил несовершеннолетнему о прибытии управляемого им состава на железнодорожную станцию Бирюлево-Пассажирская, в результате чего юноша совершил опасную поездку на внешних элементах электропоезда до железнодорожной станции Булатниково Павелецкого направления Московской железной дороги. "Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сказали в СК.