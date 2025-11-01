В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

Среди получивших ранения двое 15-летних подростков

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. В Белгородской области три мирных жителя, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате атак ВСУ. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По данным штаба, в селе Дорогощь Грайворонского округа сдетонировал FPV-дрон. В это время рядом находились двое 15-летних братьев. Оба пострадали. Подростков доставили в Грайворонскую ЦРБ бойцы самообороны. Предварительно у них диагностировали баротравмы.

Для дальнейшего обследования братьев перевезут в детскую областную клиническую больницу. "На месте удара посечена осколками машина, а также повреждено остекление частного дома", - сообщили в оперштабе.

В городе Грайвороне при атаке FPV-дрона баротравму получил мужчина. Кроме того, осколками ему ранило спину. Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали помощь. Лечение он продолжит амбулаторно.

Кроме того, при детонации повреждения получили четыре легковых автомобиля. От второго удара БПЛА загорелась еще одна машина - сотрудники МЧС ликвидировали огонь. При тушении пожара другой дрон атаковал пожарный автомобиль. Кабина была повреждена.

Еще один дрон сдетонировал в селе Бессоновка Белгородского района. Там разрушена кровля складского помещения сельхозпредприятия. В Валуйском округе в хуторе Кургашки ударом БПЛА выбило окна в частном доме. Остекление и фасад дома пострадали в селе Драгунка Ивнянского района, а в Борисовском районе в селе Березовка был поврежден социальный объект.