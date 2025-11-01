В Ленобласти экс-прокурора арестовали за задержку уголовных дел

Андрея Стрельникова обвинили в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу бывшего прокурора города Кингисеппа (Ленинградская область) Андрея Стрельникова по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Стрельникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, из корыстной или иной личной заинтересованности). Срок меры - 29 декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранта задержали 30 октября, за день до того он был снят с должности городского прокурора, которую занимал с июля 2022 года. Отношения к предъявленному обвинению Стрельников не высказал, в суде просил о домашнем аресте.

По версии следствия, с февраля по август 2024 года обвиняемый получил из полиции Кингисеппского района ряд уголовных дел для утверждения по ним обвинительных актов и передачи в суд, чего не сделал, незаконно задержав дела в прокуратуре. В дальнейшем прокурор без принятия каких-либо процессуальных решений и без оформления сопроводительных документов вернул дела в полицию. Еще позднее те же уголовные дела Стрельникову передал лично начальник районного отдела внутренних дел, но прокурор снова не обеспечил принятие процессуальных решений, в результате чего дела не только не были переданы в суд, но и в орган дознания уже не возвращались. В итоге из-за действий Стрельникова истекли сроки давности уголовного преследования нескольких обвиняемых.