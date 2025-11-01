На Белгородском водохранилище продолжается сброс воды после ударов ВСУ

Разрушение плотины может подтопить жилье около 1 тыс. человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков © Антон Новодережкин/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Сброс воды на Белгородском водохранилище после повреждений плотины из-за ударов ВСУ продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира.

"Больше недели враг атакует плотину на водохранилище, и сброс воды до сих пор продолжается. Это объект федеральной собственности, там полномочия федерального агентства по водным ресурсам. Та помощь, которая была необходима со стороны правительства области, оказана. Меры предпринимаются для защиты воды", - отметил губернатор.

Плотина водохранилища получила повреждения в результате ударов ВСУ, ее разрушение может подтопить жилье порядка 1 тыс. человек. Жителям, проживающим в зоне риска подтопления, предложено выехать в пункты временного размещения.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, ВСУ, нанося ракетные удары по дамбе водохранилища в Белгородской области, пытаются создать техногенную катастрофу.