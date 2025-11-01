Над регионами России уничтожили шесть украинских БПЛА

Силы ПВО сбили четыре беспилотника над Курской и два - над Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны России сбили над территорией Курской и Белгородской областей порядка шести украинских беспилотников за три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что 1 ноября с 17:00 мск до 20:00 мск российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью и два - над Белгородской.