В Брянске пять человек пострадали в ДТП

Автомобиль врезался в дерево на проспекте Станке Димитрова

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 1 ноября. /ТАСС/. В Брянске автомобиль врезался в дерево на проспекте Станке Димитрова, в аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП пять человек обратились за медицинской помощью, один госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту дорожно-транспортного происшествия управлением Госавтоинспекции Брянской области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 17:40 на проспекте Станке Димитрова в районе дома №63. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате автомобиль наехал на бордюрный камень с последующим столкновением с деревом в районе остановочного пункта "Областная больница".