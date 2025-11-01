В Москве на внешней стороне ТТК загорелся автомобиль

На месте работают оперативные службы города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничено на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве из-за возгорания автомобиля, сообщается в столичном департаменте транспорта.

"На внешней стороне Третьего транспортного кольца (в районе станции МЦК "Дубровка") произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Движение затруднено на 3,5 км от места происшествия. Водителей призывают выбирать пути объезда.