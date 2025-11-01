В Брянской области один человек погиб в ДТП

Пострадали еще четверо, их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 1 ноября. /ТАСС/. При столкновении двух автомобилей в Брянской области один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 16:00 на 43-м километре федеральной автодороги Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия.

"По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2112 2007 года рождения, двигаясь со стороны города Брянска в направлении Почепа, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1970 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2114 скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе.

Четверо участников аварии были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. "По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - добавили в ведомстве.