В Запорожской области город и село остались без света после удара ВСУ

Данные о пострадавших не поступали

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Прифронтовой город Каменка-Днепровская и село Великая Белозерка в Запорожской области остались без электричества в результате удара Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ нарушено штатное электроснабжение района. Без электроснабжения город Каменка-Днепровская, прилегающая агломерация и село Великая Белозерка", - рассказали в администрации.

