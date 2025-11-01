В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Силы ПВО привели в состояние готовности

ВОРОНЕЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА введен на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже губернатор сообщил, что угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Россошанском и Кантемировском районах.