В Адыгее против замглавы района завели дело из-за нарушений прав сироты

Чиновник предоставил девушке неблагоустроенное жилье

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело заведено в Адыгее против первого замглавы Шовгеновского района Анзора Шемаджукова за предоставление сироте неблагоустроенного жилья, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

"Прокуратура Шовгеновского района провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлено, что жилое помещение, предоставленное местной жительнице, являющейся сиротой, не соответствует требованиям законодательства. Кроме того, на момент передачи в пользование девушке жилья не был погашен долг предыдущих жильцов за коммунальные услуги. По материалам прокурорской проверки Гиагинским МСО СУ СК России по республике в отношении первого заместителя главы Шовгеновского района Анзора Шемаджукова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Прокуратурой района подготовлено заявление в суд, согласно которому муниципалитет обязан привести жилье в состояние, отвечающее нормативным требованиям, либо выделить иное помещение. Расследование дела прокуратура взяла на контроль.