В Москве гражданина России арестовали по делу о госизмене

Мужчину также обвиняют в организации террористического сообщества.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы санкционировал арест гражданина РФ, который обвиняется в государственной измене и организации террористического сообщества. Как следует из судебной картотеки, с которой ознакомился ТАСС, защита пока не обжаловала его арест.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Селиванова С.Ю. по ст. 275 УК РФ (госизмена)", - следует из судебной картотеки.

Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовного дела в суде комментировать не стали. По статье о государственной измене Селиванову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.