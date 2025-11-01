В Англии в поезде несколько человек пострадали из-за нападения с ножом

Задержали двух мужчин

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в результате инцидента с применением холодного оружия в поезде в Англии. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией графства Кембриджшир.

"Мы получили звонок в 19:39 (22:39 мск 1 ноября - прим. ТАСС) с сообщением о том, что несколько человек были ранены в результате нападения с ножом в поезде. Вооруженные сотрудники полиции прибыли на место, и поезд остановили на станции Хантингдон, где двое мужчин были задержаны. Несколько человек доставлены в больницу", - сообщили в правоохранительных органах.

По данным железнодорожной компании Thameslink, станция Хантингдон закрыта, движение поездов в обе стороны остановлено.

Подробности инцидента пока неизвестны.