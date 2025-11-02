ТАСС: помощника юриста осудили за попытку участия в СВО на стороне РДК

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы помощника юриста ООО "Хартия" Глеба Троицкого (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), признав его виновным в покушении на госизмену и попытку участия в запрещенной на территории России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд приговорил Глеба Троицкого к 10 годам лишения свободы, из которых 3 года в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей", - сказала пресс-секретарь суда. Вину подсудимый не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Кроме того, суд не назначил помощнику юриста один год ограничения свободы после отбытия основного срока наказания.

Глеб Троицкий был задержан в мае прошлого года в столичном аэропорту и трижды подвергнут административным арестам за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) до возбуждения уголовного дела.

Установлено, что 25-летний выпускник МФЮА Троицкий пытался вылететь в Тбилиси, но после того, как получил посадочный талон в столичном аэропорту, его задержали на паспортном контроле, привезли домой, провели там обыски и отвезли в отдел полиции, где составили в отношении него протокол об административном правонарушении, в чем он признал вину. На выходе из спецприемника фигуранта дела снова задержали и назначили 15 суток ареста, вменив ему нецензурную брань. После этого юриста обвинили в попытке присоединиться к террористической организации РДК, а Мещанский суд Москвы отправил его в СИЗО. "За два месяца до этого (задержания) Троицкий обсуждал детали своего переезда с рекрутером РДК, в переписку с которым вступил в одном из мессенджеров", - рассказали в суде.

Вину Троицкий не признал. "В суде он сообщил, что не отрицает своих антивоенных взглядов, но воевать против России не собирался", - резюмировали в суде.