Жизни девяти пострадавших в нападении в поезде в Англии под угрозой

По подозрению в преступлении арестовали двух человек

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Десять человек госпитализированы в результате нападения с ножом на пассажиров поезда в Англии, жизни девяти из них находятся под угрозой. Об этом говорится в распространенном заявлении британской транспортной полиции.

"Десять человек доставлены в больницу, девять из них, по оценке [врачей], получили ранения, угрожающие жизни. Один пострадавший проходит лечение от ранений, не представляющих угрозы для жизни. Смертельных исходов нет", - отмечается в заявлении.

Два человека арестованы по подозрению в совершении нападения. Помощь в расследовании оказывают сотрудники контртеррористического подразделения полиции, сообщили в правоохранительных органах.

Ранее газета The Daily Mail сообщила, что нападение могло быть терактом. По информации издания, в ответ на сообщения о нападении с ножом в поезде, следовавшем из северного города Донкастер в Лондон, правоохранители задействовали код PLATO. Он используется полицией и службами экстренного реагирования в Великобритании для обозначения активной террористической атаки. Последний раз подобный код был объявлен 2 октября при нападении на синагогу в Манчестере.

Как говорится в статье, всего на место происшествия оперативно прибыли 30 полицейских. Они и произвели аресты. Свидетель произошедшего сообщил газете The Times, что инцидент произошел спустя 10 минут после того, как поезд отъехал от платформы города Питерборо, пассажиры пытались спрятаться в туалетах. Позже сообщалось, что после того, как поезд остановился на платформе города Хантингдон, полиция обезвредила мужчину с ножом при помощи электрошокового пистолета.

Сейчас поезд продолжает стоять в Хантингдоне. Согласно кадрам, которые публикуют местные СМИ, полиция проводит следственные действия. На фото видны разбросанные вещи пассажиров с обоих сторон состава, которые изучают криминалисты. Пассажиры продолжат путь до места назначения на автобусах.