Сотрудники приморского ФСИН задержали сбежавшего из колонии осужденного

Мужчина пытался скрыться в селе Ильичевка

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Осужденный за незаконное пересечение границы РФ гражданин Китая, совершивший ранее побег, задержан в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщил представитель регионального ГУ ФСИН.

1 ноября в ведомстве сообщили о побеге осужденного из колонии-поселения №37 в Приморском крае.

"ГУ ФСИН России по Приморскому краю сообщает, что благодаря оперативным и грамотным совместным действиям сотрудников правоохранительных органов задержан осужденный гражданин Китая, совершивший побег из колонии-поселения №37", - сообщили в управлении. Задержание проводилось в селе Ильичевка.

"В настоящее время осужденный уже доставлен по месту отбывания наказания. Руководство ГУ ФСИН выражает особую благодарность сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, УМВД России по Приморскому краю за активное взаимодействие при проведении оперативно-разыскных мероприятий, а также представителям СМИ и жителям Приморья за оказанное содействие", - отметили в ведомстве.